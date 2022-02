The Walking Dead: Arco decepcionante da 11ª temporada pode ter ligação com Rick

Contém spoilers

Um arco decepcionante da décima primeira temporada de The Walking Dead pode ter uma ligação com Rick Grimes. O personagem é interpretado por Andrew Lincoln.

O episódio mais recente da décima primeira temporada de The Walking Dead terminou de maneira abrupta com a história dos Ceifadores.

Em resumo, Maggie matou todos os membros do grupo, exceto por uma pessoa: Leah, uma conhecida de Daryl.

Foi uma conclusão decepcionante porque os Ceifadores nunca tiveram um desenvolvimento adequado em The Walking Dead. O grupo chegou à série de maneira abrupta e a deixou da mesma maneira.

No entanto, é possível que esse arco tenha sido criado pelos roteiristas com um objetivo maior em mente. De acordo com o Insider, Maggie ter deixado Leah viva pode ser o que leva ao reaparecimento de Rick Grimes.

Possível ligação com Rick Grimes

O site indica que Leah pode ter um papel inesperado em encontrar Rick. A personagem supostamente cruzaria o caminho com o grupo CRM, que é a grande chave no que diz respeito a descobrir onde Rick Grimes realmente está.

Vale destacar que, por enquanto, tudo não passa de uma especulação.

No entanto, uma imagem recente mostra que o ator Andrew Lincoln esteve na região onde estão acontecendo as gravações dos últimos episódios de The Walking Dead, o que indica que ele pode mesmo ter uma participação como Rick Grimes nessa reta final da série.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.