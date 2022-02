The Walking Dead: Ator confirma o que fãs suspeitavam sobre Daryl e Leah

Atenção: contém spoilers de The Walking Dead.

The Walking Dead está há mais de 10 anos no ar na televisão americana e agora também no Star+. Ao longo de toda essa jornada um de seus personagens centrais, Daryl Dixon (Norman Reedus), não teve um relacionamento romântico sequer.

Os fãs até especulavam que ele poderia se envolver romanticamente com a durona Carol Peletier (Melissa McBride), mas acabou que a relação entre os dois era de uma uma bela amizade e nada mais.

No entanto, a reta final da série está mudando isso: a 10ª temporada trouxe o início de um relacionamento do então celibato Daryl com uma nova personagem, Leah (Lynn Collins), no episódio 18, disponível no Star+, mas isso não agradou nem aos fãs, nem ao ator.

Daryl e Leah foi apressado?

Embora os fãs sempre estivessem torcendo pela felicidade de Daryl, todos concordaram que o relacionamento com Leah pareceu apressado. Depois de uma década sem se envolver com alguém, como poderia algo se desenvolver tão rapidamente?

Em entrevista recente ao Insider, o ator Norman Reedus comentou sobre como isso se deu na história da série e suas opiniões sobre o súbito interesse romântico de seu personagem, mas que há um razão para essa escolha dos roteiristas.

“Esse relacionamento foi meio que colocado de forma que se encaixava com nosso cronograma de filmagem e com o enredo para essas duas pessoas”, diz ele. “Todo mundo tem nove camadas de plástico no rosto e estávamos meio hesitantes em nos aproximarmos de alguém”.

Anteriormente, o diretor de conteúdo de The Walking Dead, Scott Gimple, havia afirmado que os episódios adicionais da 10ª temporada foram “escritos com produtividade em mente”.

Reedus tinha algo diferente em mente

Mesmo assim, Reedus afirma que queria que os personagens tivessem mais tempo para desenvolver esse relacionamento, “em vez de apenas uma linha do tempo escrita na parte inferior da tela”, em suas palavras. Para ele, assim como os fãs, foi difícil ver Daryl entrar tão rápido em um relacionamento depois de todo o tempo de desinteresse.

Aliás, isso até chegou a ser comentado com os produtores. Reedus conta: “Eu tive muitas conversas sobre que tipo de namorado Daryl seria e sempre disse a mesma coisa: eu não acho que ele pularia de cabeça tão rápido. Eu não acho que ele tenha essas habilidades.”

No entanto, como vimos nos episódios do Star+, The Walking Dead acabou se desenvolvendo contra essa peculiaridade do personagem, decepcionando ambos fãs e ator, que passou anos se dedicando à construção da personalidade de Daryl.

Enquanto isso, The Walking Dead se prepara para se despedir do público. Seus episódios finais chegam a partir de 20 de fevereiro ao catálogo do Star+. Clique aqui para assinar o streaming!