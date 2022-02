The Walking Dead confirma teoria sobre Gabriel

Atenção: contém spoiler de The Walking Dead.

A 11ª temporada de The Walking Dead já está em lançamento no Star+, e o mais recente episódio confirmou uma teoria que os fãs já tinham sobre Gabriel, interpretado por Seth Gilliam na série.

O personagem foi apresentado ao público na 5ª temporada de The Walking Dead, e sua personalidade mudou muito ao longo da série. Anteriormente era descrito como um padre covarde e que se sentia culpado por ter deixado toda a sua congregação morrer ao não deixá-los se abrigarem na igreja. Depois, entrou para o conselho de Alexandria e até teve um relacionamento com Rosita.

No episódio 7 da 11ª temporada, vimos Gabriel escolhendo poupar Mance, que é um Reaper, e esse mistério chega ao fim com a confirmação de uma teoria criada por fãs, que foi ao ar no episódio 9.

Neste episódio, Gabriel encontra Mance novamente, só que desta vez ele não poupa sua vida. Antes do golpe final, no entanto, os dois conversam um pouco, e Gabriel revela que o poupou da primeira vez por motivos religiosos, pois havia visto o Reaper orando sobre os túmulos de seus companheiros mortos. Sendo assim, os fãs estavam certos, e Mance foi poupado graças à crença cristã de Gabriel.

No entanto, não houve piedade nesta segunda vez e, quando Mancea diz que “Ninguém está acima de salvar”, Gabriel o esfaqueia no estômago e responde, “Não acredito nisso”.

Gabriel tem um relacionamento complicado com Deus: ele tenta permanecer fiel à sua religião, mas testemunhou muitas coisas que abalaram suas crenças e não consegue mais ser totalmente pacifista, quebrando o mandamento “não matarás” para proteger aqueles que ama.

Baseada nos quadrinhos homônimos, The Walking Dead é uma série de terror que está no ar desde 2010 com produção pela AMC Networks. No Brasil, a série é lançada pelo Star+.

Há, ainda, uma série derivada em produção: a primeira temporada de Tales of the Walking Dead está prevista para estrear ainda em 2022.

“Esta série, mais do que qualquer outra no universo The Walking Dead, gira em torno de novas vozes, perspectivas e ideias – trazendo histórias de vida diferentes de todas as que já contamos antes”, disse Scott M. Gimple, roteirista. “Estou emocionado por ser o consigliere de Channing, ajudando de todas as maneiras que posso para tornar essas novas visões reais para os melhores fãs da TV”.

Enquanto isso, The Walking Dead se prepara para se despedir do público com sua última temporada. Seus episódios finais já estão sendo lançados no catálogo Star+.