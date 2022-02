The Walking Dead corta romance de Maggie com personagem

Alerta de spoilers

A 11ª temporada de The Walking Dead poderia dar um arco diferente para Maggie. A viúva de Glenn quase teve um relacionamento amoroso nos novos episódios.

A revelação foi feita pela chefe do seriado, Angela Kang. A produtora relatou ao TV Line que Alden quase se tornou um companheiro de Maggie.

O personagem assumiria o papel de Dante na série. Nos quadrinhos, Dante vira um namorado para personagem – já na TV, The Walking Dead o colocou como um espião dos Sussurradores.

“Está completamente certo. Ele seria tipo um Dante – não o Dante, que nós usamos com um contexto diferente”, contou a produtora.

Com a mudança, Alden foi morto em The Walking Dead. Parte do novo arco também aconteceu porque Lauren Cohan, a intérprete de Maggie, deixou temporariamente o seriado.

“Nós mudamos os rumos porque Lauren deixou a série. Nós sabíamos que ela voltaria em algum momento”, completou a chefe do seriado.

Lauren Cohan reage à morte em The Walking Dead

Cuidado! A partir daqui contém spoilers!

The Walking Dead voltou com o capítulo No Other Way na 11ª temporada. A trama encerrou o arco da guerra contra os Ceifadores, além de fazer Maggie encarar a morte de Alden.

O parceiro de aventura de Maggie foi deixado para trás para a sobrevivente concluir a missão de conseguir alimentos para Alexandria. Na volta para casa, a personagem encontrou um Alden transformado em zumbi onde foi deixado.

Para a vítima, a decisão de ser deixado para trás valia a pena. Alden só pediu para que Maggie cuidasse do filho dele caso o pior acontecesse.

Ao ver a transformação em The Walking Dead, Maggie apenas matou o zumbi Alden no seriado. Ao ComicBook, a intérprete de Lauren Cohan reagiu à triste morte no seriado.

Para a famosa, a missão pode não ter sido tudo que Maggie esperava.

“Eu não sei. Eu não sei se para ela parece que valeu a pena. Certamente não parece que valeu. Eu não quero dizer. É difícil porque custou muito para eles”, reagiu a famosa.

