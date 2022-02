The Walking Dead: Filhos de personagem são irmãos na vida real

Muitos fãs não imaginam, mas os filhos que Carol teve em The Walking Dead são irmãos na vida real. O curioso é que os personagens apareceram em momentos diferentes, o que deixa a ligação ainda mais surpreendente.

Quando Carol aparece na série de zumbis, a personagem tem um arco com a filha Sophia. Ela tenta manter a garota viva, o que não tem um final feliz.

A sobrevivente, então, adota Lizzie e Mika Samuels, em mais uma história de maternidade que não termina bem na quarta temporada. Carol segue, mesmo assim, cuidando de crianças.

O próximo filho dela é Henry, que tem como pai adotivo Ezekiel. Após seis anos de uma vida feliz, o garoto termina como uma vítima dos Sussurradores em The Walking Dead.

O arco geral de Carol em The Walking Dead mostra que ela teve muitas tragédias. Mas, alguns desses filhos dela na TV são irmãos na vida real.

A primeira filha dela, Sophia Peletier, foi interpretada por Madison Lintz. Henry, introduzido depois, é o irmão mais novo de Madison, Macsen Lintz. Quando o seriado dá um salto no tempo, Henry também muda de intérprete – mas o novo ator é irmão de Madison e Macsen, sendo Matt Lintz.

Confira abaixo os irmãos da vida real que brilharam em The Walking Dead.

The Walking Dead ganha data para voltar no Brasil

The Walking Dead já tem data para retornar. O Star+ confirmou que a série de zumbis continua a partir de 20 de fevereiro.

O lançamento será exclusivo na plataforma de streaming e a data corresponde ao lançamento nos EUA. Com isso, os fãs podem ficar despreocupados com spoilers em razão da exibição prematura em outros países.

Vale lembrar que essa é a parte 2 da 11ª e última temporada, que terá, ao todo, três partes. A primeira já está disponível no streaming.

Ao longo das últimas semanas, mais detalhes vêm sendo divulgados sobre a série, como a vilã Pamela Milton e mais.

Veja o tuite do Star+ Brasil confirmando a data de lançamento de The Walking Dead, abaixo.

No Brasil, The Walking Dead está disponível na Netflix e no Star+.

O final está próximo ☠️#TWD, a temporada final continua a partir de 20 de fevereiro. Só no #StarPlusBR. pic.twitter.com/PmtUwVO2af — Star+ Brasil (@StarPlusBR) January 27, 2022