The Walking Dead: Norman Reedus indica nova parceria para Daryl

Em New Haunts, Daryl se mostra adaptado ao exército de Commonwealth. Norman Reedus adianta que The Walking Dead pode criar uma parceria firme entre o sobrevivente e Mercer.

Na Comunidade, Mercer é o herói local – com a posição de líder do exército. No capítulo, espectadores notaram que o personagem e Daryl estão com uma boa relação.

Ao ComicBook, o intérprete de Daryl comentou que a relação pode evoluir. Antes, Norman Reedus já tinha declarado sobre “sentir” que os dois formariam alguma parceria em The Walking Dead.

“Eu sabia que desde que estávamos batendo cabeça e discutindo, seríamos amigos e parceiros. Eu sabia que estava acontecendo. Mas, é uma relação interessante porque, por mais retrógrado que Commonwealth seja, ele é um herói do lugar”, explicou o intérprete de Daryl.

Norman Reedus revela arrependimento em The Walking Dead

Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, foi honesto sobre a 11ª temporada. O astro guarda um arrependimento das gravações.

Como é normal, o ator não comenta sobre detalhes de futuros arcos. Porém, Norman Reedus adiantou que tem menos tempo de tela com duas colegas.

O astro de Daryl gostaria de ter trabalhado mais com Melissa McBride, a Carol, e Lauren Ridloff, a Connie. Com isso, os fãs podem se acostumar com os personagens um pouco mais distantes.

Isso deve também criar o arco que leva a série derivada de Daryl para depois de The Walking Dead. Como se sabe, a trama será com Carol.

“A relação dele com Connie, eu gostaria de ver mais disso”, primeiro comentou o astro, que depois completou lembrando de Melissa McBride: “Nós nos conhecemos bem e entendemos bem as cenas – as explicações de como ela faz e o meu entendimento – que poderiam ter sido muito boas.”

Apesar da revelação, Norman Reedus ainda teve ter um momento ou outro com as colegas de The Walking Dead.

