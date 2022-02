The Walking Dead pode ter enganado fãs para fazer maior reviravolta da série

Alerta de spoilers

O fim dos quadrinhos de The Walking Dead pegou todos os fãs de surpresa, mostrando Rick Grimes sendo baleado por Sebastian Milton e, depois isso, o protagonista, já transformado em zumbi, é encontrado por Carl.

Esse trágico destino pode ser passado para outro personagem na série: Daryl. O seriado já deu algumas dicas de que isso, de fato, acontecerá.

A primeira delas é que Daryl parece estar fazendo o papel de Rick: tentando criar a paz entre as comunidades, apaziguando tudo em Commonwealth, a tal ponto de se juntar ao exército da comunidade.

Não bastasse isso, ele se torna uma espécie de pai postiço de Judy, tomando conta dela nessa temporada final da série.

Além disso, ele e Sebastian parecem não estarem se dando muito bem, o que pode ser uma preparação para a reviravolta final.

Caso isso aconteça, no entanto, significa que The Walking Dead terá enganado os fãs, visto que uma série sobre Daryl e Carol foi anunciada, mas pode ser apenas para despistar todos.

Norman Reedus revela arrependimento em The Walking Dead

Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, foi honesto sobre a 11ª temporada. O astro guarda um arrependimento das gravações.

Como é normal, o ator não comenta sobre detalhes de futuros arcos. Porém, Norman Reedus adiantou que tem menos tempo de tela com duas colegas.

O astro de Daryl gostaria de ter trabalhado mais com Melissa McBride, a Carol, e Lauren Ridloff, a Connie. Com isso, os fãs podem se acostumar com os personagens um pouco mais distantes.

Isso deve também criar o arco que leva a série derivada de Daryl para depois de The Walking Dead. Como se sabe, a trama será com Carol.

“A relação dele com Connie, eu gostaria de ver mais disso”, primeiro comentou o astro, que depois completou lembrando de Melissa McBride: “Nós nos conhecemos bem e entendemos bem as cenas – as explicações de como ela faz e o meu entendimento – que poderiam ter sido muito boas.”

Apesar da revelação, Norman Reedus ainda deve ter um momento ou outro com as colegas de The Walking Dead.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.