The Walking Dead repete reviravolta duas vezes na mesma temporada

Muitos fãs notaram o que The Walking Dead tentou fazer na segunda parte da 11ª temporada. A série tentou repetir a mesma reviravolta feita com Daryl ainda no começo do ano.

Na cena final do nono capítulo da 11ª temporada, a série dá um salto no tempo de seis meses. No arco, fica claro que Maggie não aceitou a proposta de Lance Hornsby, enquanto Daryl passou a ser um dos soldados da Comunidade, ou Commonwealth.

Essa revelação vem com o fato de Hilltop parece estar no lado oposto de Commonwealth. De forma interessante, The Walking Dead deve colocar Daryl contra Maggie.

Para história, o interessante é que existe um período de seis meses para ser contado. Mas, a reviravolta é repetitiva: ela coloca Daryl contra os amigos dele.

Na primeira parte, o seriado de zumbis indica que Daryl vai se unir aos Ceifadores, que conta com Leah, um amor dele do passado. No fim das contas, não é o que acontece.

Novamente, The Walking Dead repete essa reviravolta, fazendo com que os espectadores imaginem que Daryl mudou completamente de lado.

Se os espectadores lembrarem, essa repetição é até antiga no seriado. Daryl já indicou mudanças de lado na terceira temporada, com Merle; no quarto ano, com os Claimers; e até mesmo quando ele virou um prisioneiro de Negan.

Lauren Cohan reage à morte em The Walking Dead

The Walking Dead voltou com o capítulo No Other Way na 11ª temporada. A trama encerrou o arco da guerra contra os Ceifadores, além de fazer Maggie encarar a morte de Alden.

O parceiro de aventura de Maggie foi deixado para trás para a sobrevivente concluir a missão de conseguir alimentos para Alexandria. Na volta para casa, a personagem encontrou um Alden transformado em zumbi onde foi deixado.

Para a vítima, a decisão de ser deixado para trás valia a pena. Alden só pediu para que Maggie cuidasse do filho dele caso o pior acontecesse.

Ao ver a transformação em The Walking Dead, Maggie apenas matou o zumbi Alden no seriado. Ao ComicBook, a intérprete de Lauren Cohan reagiu à triste morte no seriado.

Para a famosa, a missão pode não ter sido tudo que Maggie esperava.

“Eu não sei. Eu não sei se para ela parece que valeu a pena. Certamente não parece que valeu. Eu não quero dizer. É difícil porque custou muito para eles”, reagiu a famosa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.