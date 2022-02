Todas as vezes que Miguel deveria ter sido preso em Cobra Kai

Como uma das séries mais populares da Netflix, Cobra Kai faz um ótimo trabalho ao revitalizar a carreira dos astros de Karatê Kid e introduzir novas figuras ao universo das artes marciais. Um dos personagens mais populares da série é Miguel, que se envolve nas maiores confusões da trama. Segundo o site Looper, Miguel deveria ter sido preso em, pelo menos, 5 ocasiões diferentes.

Em Cobra Kai, Miguel é interpretado por Xolo Maridueña. O personagem é introduzido na primeira temporada da série, e desde então, acumula fãs no mundo todo.

Na verdade, o personagem é o primeiro aluno de Johnny Lawrence na nova versão do dojo Cobra Kai. De temperamento esquentado, ele não leva desaforo para casa, e em diversas vezes, já caminhou pelo “lado errado da lei”.

Veja abaixo os 5 momentos de Cobra Kai que, se acontecessem na vida real, teriam levado Miguel para a cadeia.

A briga no refeitório

Quando Kyler começa a assediar Samantha LaRusso na cafeteria da escola, Miguel vê a oportunidade para impressionar a garota e se vingar do valentão. Com uma rajada de chutes, ele mostra tudo que aprendeu com Johnny Lawrence, e derrota rapidamente Kyler e seus amigos.

Embora Kyler tenha começado a briga, Miguel participou ativamente do confronto. A maioria das escolas americanas tem tolerância zero com brigas, e os participantes sempre acabam suspensos, expulsos ou até mesmo presos.

Mas é fácil entender por que Miguel não saiu preso após a briga na cafeteria: Cobra Kai é uma série de TV, e para dar continuidade à trama, precisa manter seus personagens principais na escola.

A festa de Yasmine

Quando os integrantes do Cobra Kai decidem penetrar na festa de Yasmine no lago, Miguel experimenta a tão sonhada liberdade. Mesmo sendo menor de idade, o personagem consome bebidas alcóolicas, e acaba se envolvendo em uma briga com Robby. Ao tentar provocar o personagem, ele acaba atingindo Sam, mesmo sem querer.

Segundo o site Looper, Miguel poderia ter sido preso por agressão e por “intoxicação pública” – um crime nos Estados Unidos. Embora os sentimentos de Miguel sejam compreensíveis, ninguém pode sair agredindo os outros e esperar não sofrer qualquer consequência.

“Na vida real, essa cena teria levado Miguel para a cadeia. Nenhum júri aceitaria ‘ela não retornou minha ligação’ como uma defesa plausível para suas ações”, avalia o site Looper.

Miguel bêbado em Cobra Kai

Durante a festa de Hawk, Miguel consome bebidas alcoólicas mais uma vez. Embora o evento mais importante da festa seja o confronto de Sam e Tory – que disputam para ver quem consegue beber mais – outros momentos importantes acontecem na sequência.

Hawk tenta deixar Moon com ciúmes ao flertar com uma garota chamada Piper, e descobre posteriormente que ela é a nova namorada de Moon. Sam, por sua vez, derrota Tory no confronto de bebedeira, e depois, se aproxima de Miguel.

“Segundo o Departamento de Controle de Bebidas Alcoólicas da Califórnia, a posse de bebidas alcoólicas por menores é um crime. Ou seja, todos os participantes da festa, incluindo Miguel, enfrentariam problemas com a lei”, avalia o site Looper.

A briga na escola

Outro ato problemático de Miguel acontece na grande briga entre os dojos Cobra Kai e Miyagi-do, que acontece em plena escola.

Enquanto Robby tenta apartar o confronto de Sam e Tory, Miguel o atinge e os dois começam a brigar. Mais uma vez, acontece um grande conflito estudantil, que na vida real, levaria todos os participantes para a cadeia.

Miguel termina a luta no hospital, após Robby nocauteá-lo. Ironicamente, essa é a primeira (e única) vez que os personagens da série se envolvem em problemas legais.

Robby tenta fugir, mas é posteriormente condenado a passar alguns meses em um reformatório. De acordo com o Looper, se Miguel não tivesse parado no hospital, provavelmente se juntaria a Robby no reformatório.

Bebendo mais uma vez

Quando Carmen conta a Johnny que Miguel está deprimido – após sair do coma – o sensei decide alegrar o aluno com um show de rock no estilo anos 80, com o cantor Dee Snider. De maneira milagrosa, Miguel começa a mover os pés ao ritmo da música, e eventualmente, consegue voltar a andar.

No evento, Johnny e Miguel bebem cerveja juntos. Segundo o Looper, mais uma vez, Miguel seria preso por consumir bebidas alcoólicas como menor de idade.

Johnny Lawrence, por sua vez, também seria preso por dar bebidas alcoólicas a um menor de idade, transportar um menor de idade além de fronteiras estaduais (um crime nos Estados Unidos) e “contribuir para a delinquência juvenil”.

Cobra Kai está disponível na Netflix.