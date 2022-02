Tom Holland indica aparição em Euphoria

Tom Holland indicou que pode mesmo ter uma participação especial em Euphoria. O ator é conhecido por seu papel como Homem-Aranha no cinema.

Tom Holland esteve no set de Euphoria durante as gravações da segunda temporada da série, o que gerou especulações sobre uma possível aparição surpresa.

Agora, o ator deu a entender que realmente pode ter gravado algo.

Falando no Zoe Ball Breakfast Show, Tom Holland comentou brevemente: “Talvez eu já tenha feito algo. Quem sabe?”

Tom Holland vive romance com Zendaya

Como os fãs sabem, Tom Holland está em um relacionamento com Zendaya, que é a sua colega da franquia do Homem-Aranha no MCU.

Zendaya é a protagonista de Euphoria, portanto uma participação especial de Tom Holland poderia ser bastante curiosa e divertida.

No Brasil, Euphoria está disponível pela HBO Max.