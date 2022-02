Trailer da 5ª temporada de The Last Kingdom revela data de estreia na Netflix

A Netflix divulgou o trailer da 5ª temporada de The Last Kingdom, a última da série baseada nos livros de Bernard Cornwell. A data de estreia também foi revelada: 9 de março de 2022.

A prévia começa com uma sensação de que uma grande batalha se aproxima. Os saxões querem ir para o norte, enquanto os vikings ameaçam a vida deles.

Continua depois da publicidade

As coisas começam a ficar mais complicadas e o Rei Uhtred é chamado, com uma viking com marcas no rosto exigindo que ele seja levado até ela.

O resto do trailer mostra muitas batalhas, incluindo uma luta em colina em que muitas pessoas acabam caindo e morrendo.

Veja a prévia de The Last Kingdom, abaixo.

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio, como citado antes.

O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Rei Devem Morrer, em tradução livre).

As filmagens começarão no início de 2022 em Budapeste, pouco antes da estreia da temporada final de The Last Kingdom chegar à Netflix.

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos.

Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

The Last Kingdom tem quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de março. A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada.