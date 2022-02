Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de Inventando Anna

Inventando Anna chegou dia 11 de fevereiro ao catálogo da Netflix e já é um grande sucesso de audiência na plataforma de streaming.

A produção conta uma história inspirada nos crimes de Anna Delvey (interpretada por Julia Garner), uma golpista que se passava como membro da elite europeia. Após roubar o coração e o dinheiro de vários nova-iorquinos, teve sua fraude descoberta por uma jornalista e acabou na prisão, onde se encontra até hoje na vida real.

Na primeira temporada de Inventando Anna, a história foi contada através da perspectiva da jornalista Vivian Kent (Anna Chlumsky). A personagem é baseada em Jessica Pressler, repórter que investigou todo o caso acerca da fraude de Anna Sorokin, que usava o nome Anna Delvey para se safar, e contou toda sua história ao New York Magazine.

Jessica foi a primeira jornalista a escrever sobre os 10 meses que Anna mentiu para todos. Outro de seus artigos também foi adaptado para o audiovisual, transformado no famoso filme As Golpistas, de 2019, disponível na HBO Max.

Inventando Anna vai ter 2ª temporada?

A primeira temporada de Inventando Anna, completa em 10 episódios, teve todos seus capítulos lançados simultaneamente na plataforma de streaming, já disponíveis para serem assistidos.

No entanto, a produção foi rotulada como uma série limitada, dessas que tem o intuito de contar toda a sua história em apenas uma temporada.

Ou seja: apesar do sucesso de audiência, Inventando Anna não foi lançada com o objetivo de ter uma 2ª temporada e, como sua história já foi toda contada em apenas uma parte, a Netflix não deve ter planos para uma sequência.

E, de fato, até o momento a plataforma de streaming não oficializou nenhuma continuidade para a série Inventando Anna, para a decepção de quem curtiu a novidade.

Embora a continuação não seja esperada, o que pode acontecer graças ao sucesso da série é que mais produções sobre golpistas sejam lançadas pela Netflix. Recentemente, O Golpista do Tinder também foi um grande sucesso no streaming, sugerindo que mais títulos semelhantes possam ser produzidos no futuro.

Por enquanto, a única temporada de Inventando Anna pode ser conferida completa pela Netflix.