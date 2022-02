Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada de Space Force

Alerta de spoilers

Space Force da Netflix retornou para novos episódios neste mês. E por enquanto não sabemos se ela será renovada para uma terceira temporada. Mesmo com um grande gancho para isso.

A série tem se mostrado divisiva por enquanto. Sua primeira temporada foi mal avaliada pelos críticos (39% dos críticos gostaram), já a segunda temporada (Que estreou recentemente na Netflix) teve quase 100% da crítica aprovando. Os ajustes feitos podem indicar que ela pode receber uma terceira temporada.

A Netflix não se posicionou neste assunto, já este tipo de descisão demora ao menos um mês para ser divulgada.

Novo enredo

Space Force é uma comédia no local de trabalho sobre as pessoas que montaram o sexto ramo das Forças Armadas dos EUA: a Força Espacial. Também é estrelado por John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome e Jimmy O. Yang.

Inicialmente, a série da Netflix parecia ser uma piada sobre a Força Espacial dos Estados Unidos, criada pelo presidente Donald Trump. Porém, a comédia não toca no campo político, o que frustrou os críticos que esperavam por isso. E foi massacrada pelos críticos na primeira temporada

Final de temporada

O final da segunda temporada trouxe um grande desfecho. Além de ser mais curta, temos três episódios a menos. Isso não se demonstrou um grande problema, já que a série Upload do Amazon Prime Video, do mesmo escritor possui a mesma quantidade. A equipe de Steve Carell deve lidar com um meteoro indo em direção a Terra no final da temporada.

Possível estreia

Caso haja a renovação da série, os episódios devem estrear apenas em 2023. Já que a gravação deve ocorrer ainda este ano. Os protocolos sanitários contra o coronavirus tem deixado o ritmo de gravações e pós produção mais lentos.

Elenco de volta?

Por enquanto, o elenco da segunda temporada retornaria para os novos episódios e nenhum personagem foi confirmado para a possível nova temporada.

As série conta com Steve Carrel (General Mark Naird), Lisa Kudrow (Maggie Naird), Diana Silvers (Erin Naird), John Malkovick (R. Mallory), Jimmy O. Yang (Dr. Chang), Tawny Newsome (Angela Ali) e Ben Schwartz (F. Tony Scarapiducci)

As duas temporadas de Space Force estão disponíveis na Netflix.