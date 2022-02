Um de Nós Está Mentindo: 7 coisas que a Netflix muda dos livros

Atenção: contém spoilers de Um de Nós Está Mentindo.

Um de Nós Está Mentindo, lançada em 2021 pelo streaming Peacock, chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já está dando o que falar!

A série de mistério e suspense adolescente é baseada no livro de Karen McManus e conta a história de como Bronwyn, Nate, Addy e Cooper se tornaram suspeitos do homicídio de Simon. Embora em grande parte seja bem fiel ao seu material original, trouxe algumas mudanças interessantes para as telinhas, especialmente quanto ao seu final.

Confira algumas das principais adaptações:

O motivo pelo qual eles foram detidos

No primeiro episódio, Bronwyn é detida injustamente porque um celular tocou em sua bolsa, mas não era o dela, já que o dela estava no armário. Addy recebeu detenção por causa de um despertador que ela não havia programado em seu celular. Cooper foi detido por estar atrasado para a aula porque não conseguiu encontrar seu celular, e Nate também foi detido por estar atrasado porque seu armário estava trancado.

No livro, todos os alunos foram pela detenção por um único motivo: eles estavam com celulares em suas bolsas, o que não é permitido na escola.

No livro, Janae sabia

Janae é a melhor amiga de Simon e ela ficou preocupada quando ele morreu, acreditando de fato que os quatro eram os responsáveis. No quinto episódio da Netflix, “Um de Nós Cede”, Addy descobriu que foi Janae quem publicou os rascunhos que Simon havia escrito sobre seus segredos, a fim de expô-los. Ela eventualmente se une à investigação até que eles finalmente descobrem que era Jake o tempo todo.

Na versão do livro, Janae já sabia todo o plano de Simon para enquadrar o quarteto, mas ela se recusou a ajudá-lo e por isso ele encontrou outra pessoa.

Maeve brilha na série da Netflix

Maeve, irmã de Bronwyn, também acabou se envolvendo com a investigação e provou ser uma das personagens mais inteligentes de Um de Nós Está Mentindo. Já nos livros, o papel de Maeve era muito menor, com destaque apenas na sequência. Se tiver uma segunda temporada, a Peacock e a Netflix foram espertas em introduzi-la desde o começo, aproximando-a dos espectadores.

O motivo para Bronwyn confrontar Simon

Na série, o desenrolar da investigação nos deu novas imagens de uma câmera de segurança que flagrou Bronwyn empurrando Simon. Nesta versão, ela estava o confrontando sobre umas fotos que Maeve havia enviado a ele, e ela não queria que as imagens fossem publicadas.

Já nos livros Bronwyn ficou chateada porque Simon postou fotos de Maeve quando ela estava bêbada em uma festa.

Nate e Bronwyn ficaram juntos no livro

Na série de Um de Nós Está Mentindo, era claro que Brownyn gostava de Nate, mas ele recusou seus sentimentos afirmando que não poderiam ficar juntos. No entanto, os livros reservam um final diferente para o casal. Nate e Bronwyn se aproximam ao longo da investigação de assassinato e encontros para ver filmes de terror, oficializando a relação ao final do livro.

O assassino de Simon

Na série, Simon e Jake fazem um desafio com óleo de amendoim, ao qual Simon é alérgico. A ideia era assustar seus companheiros de detenção, que deveriam salvar Simon de uma alergia usando EpiPen, uma caneta de adrenalina mas o equipamento não estava disponível, o que foi algo feito de propósito por Jake.

No livro, Simon era obcecado por genocídios em escolas e queria fazer algo parecido, com a ideia de instruir alguém a plantar as canetas de adrenalina ma mochila de quatro colegas que ele não gostava, enquanto ele próprio morreria por suicídio, mas incriminando-os. Originalmente teria pedido ajuda a Janae para o seu plano, mas ela recusou e então Jake acabou envolvido na história.

O destino de Jake

Por fim, Jake se tornou o verdadeiro vilão na série e é morto a tiros durante uma briga na floresta, após o quarteto incriminado ter descoberto a verdade sobre ele estar por trás de tudo. No livro, no entanto, Jake foi apenas preso.

Um de Nós Está Mentindo está disponível na Netflix.