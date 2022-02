Um de Nós Está Mentindo vai agradar fãs de Elite; veja por que

Se você gosta de Elite, tem tudo para curtir também Um de Nós Está Mentindo, o mais novo lançamento teen da Netflix. Com muito mistério e reviravoltas do início ao fim, a série tem tudo para se tornar a próxima obsessão do público adolescente – e também adulto – da plataforma. Embora não seja ambientada na Espanha, a série compartilha várias características com Elite.

Criada por Erica Saleh, Um de Nós Está Mentindo é uma adaptação da saga literária de mesmo nome, escrita por Karen M. McManus.

A produção estreou originalmente em outubro de 2021, na plataforma americana Peacock, e recebeu críticas positivas da imprensa especializada. Em janeiro de 2022, foi renovada para a 2ª temporada.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Um de Nós Está Mentindo na Netflix, além da conexão da série com Elite.

Um de Nós Está Mentindo tem tudo para agradar os fãs de Elite, não apenas por ser ambientada no universo dos adolescentes, mas também por compartilhar um dos criadores da produção espanhola.

Na Netflix, Elite foi criada por Carlos Montero e Darío Madrona. O co-criador da série, Madrona, também atua como produtor-executivo em Um de Nós Está Mentindo.

Ou seja: os fãs podem esperar por muitos mistérios, dramas adolescentes, paixões e cenas quentes na nova produção.

“A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado”, afirma a sinopse oficial de Um de Nós Está Mentindo na Netflix.

A história começa quando 5 estudantes da Escola Bayview de Ensino Médio – Simon, Addy, Cooper, Bronwyn e Nate – ficam em detenção.

Simon, conhecido por administrar um grupo virtual de fofocas e divulgar boatos sobre os colegas nas redes sociais, acaba sofrendo uma reação alérgica fatal.

Os outros quatro estudantes tinham motivos suficientes para matar Simon, e quando a investigação determina que a morte do aluno não foi um acidente, todos se tornam suspeitos.

Afinal de contas, quem matou Simon? Só assistindo à trama de Um de Nós Está Mentindo para saber.

O elenco de Um de Nós Está Mentindo é liderado por Annalisa Cochrane (Aparição) como Addy; uma popular líder de torcida, Chibuikem Uche (A Guerra do Amanhã) como Cooper; um talentoso jogador de baseball, Marianly Tejada (Who’s The Boss?) como Bronwyn, uma nerd que só consegue pensar no futuro, e Cooper van Grootel (Jasper Jesper) como Nate, um jovem traficante de drogas.

Simon, o fofoqueiro cuja morte origina a trama da série, é interpretado por Mark McKenna (O Segredo do Lago).

Um de Nós Está Mentindo estreia na Netflix em 18 de fevereiro (sexta-feira). Para divulgar o lançamento, a plataforma lançou um trailer especial; veja abaixo.

Um de Nós Está Mentindo, série baseada no livro de Karen M. McManus, tá chegando no meu site.



