Uma das séries mais picantes da Netflix está de volta

Em 2020, assinantes da Netflix ficaram chocados com a trama erótica de Desejo Sombrio, série vista até hoje como uma das mais picantes da plataforma. Agora, os fãs têm a oportunidade de conferir a 2ª temporada, que chega para esquentar o clima do streaming. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o retorno da série com Maite Perroni.

“Casada, Alma passa um fim de semana fora de casa. A experiência desperta uma paixão, mas acaba em tragédia e a faz questionar a verdade sobre as pessoas próximas”, afirma a sinopse oficial de Desejo Sombrio na Netflix.

Além de Maite Perroni, a eterna Lupita de RBD, o elenco de Desejo Sombrio conta também com Jorge Poza como o marido de Alma, e o bonitão Alejandro Speitzer como o jovem amante da protagonista.

Com o lançamento da primeira temporada, Desejo Sombrio figurou por semanas no Top 10 da plataforma, e agora, tem tudo para repetir esse sucesso com os novos episódios.

A trama da 2ª temporada de Desejo Sombrio na Netflix

Para saber o que acontece na segunda temporada de Desejo Sombrio, é preciso falar primeiro sobre o desfecho do primeiro ano.

A primeira temporada de Desejo Sombrio termina com uma catástrofe de partir o coração. As repercussões da morte de Brenda, por exemplo, devem afetar a fundo as dinâmicas dos personagens, especialmente Alma.

No desfecho do primeiro ano, Alma também decide pôr fim ao seu relacionamento com o marido Leonardo.

Como Alma está solteira, o jovem Dario tem a oportunidade de retornar à vida da protagonista. Mas vale lembrar que o personagem fugiu após o assassinato de Jose Luiz Valdez.

O destino de Dario permanece desconhecido, mas a série deu a entender que ele conseguiu pegar todo o dinheiro do avô.

Dessa forma, a 2ª temporada de Desejo Sombrio deve responder às seguintes questões: será que Dario vai retornar para reviver seu romance com Alma? Quais serão os próximos planos de Esteban? Só conferindo os novos episódios para saber.

O elenco de Desejo Sombrio 2

A maior parte do elenco principal de Desejo Sombrio retorna na 2ª temporada, incluindo Maite Perroni (Alma), Jorge Poza (Leonardo), Erik Hayser (Esteban), Regina Pavón (Zoe), Paulina Matos (Edith) e Alejandro Speitzer (Dario).

Também foram confirmados reforços de peso no elenco da 2ª temporada de Desejo Sombrio.

A atriz colombiana Catherine Siachoque interpreta Lys Antione. Ariana Saavedra também integra o elenco da série como Julieta Lazcano, e Arturo Barba foi escalado em um papel não revelado.

Desejo Sombrio terá 3ª temporada na Netflix?

Infelizmente para os fãs, a Netflix confirmou que a 2ª temporada de Desejo Sombrio será a última. Dessa forma, a produção mexicana não deve ganhar um terceiro ano.

A decisão da plataforma surpreendeu muitos fãs, principalmente pelo sucesso internacional da série e sua popularidade na América Latina.

Estreia e trailer de Desejo Sombrio 2 na Netflix

A 2ª temporada de Desejo Sombrio estreia na Netflix em 2 de fevereiro de 2022. Como é uma produção original da plataforma, deve chegar ao catálogo brasileiro a partir das 4 da manhã.

Confira abaixo o trailer oficial da 2ª temporada de Desejo Sombrio na Netflix.