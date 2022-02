“Vai arruinar franquia”: Fãs de O Senhor dos Anéis detonam novo trailer da série

A Amazon Prime Video liberou o primeiro trailer de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’ durante o Super Bowl, mas a recepção dos fãs não foi das melhores. A maioria deles não ficou impressionado pelo material mostrado pela plataforma

Graças ao diretor Peter Jackson que nos trouxe a trilogia de O Hobbit e O Senhor dos Anéis para o cinemas, o mundo criado por Tolkien se tornou parte da cultura pop e conquistou diversos fãs espalhados pelo mundo, pensando neste mercado, a Amazon comprou os direitos e lançará uma série que ocorre antes deste eventos.

Continua depois da publicidade

A Amazon Prime Video já gastou valores próximos a 1 bilhão de doláres na vindoura série, seja nos cenários grandiosos, figurinos e caracterização, para mostrar a segunda era da Terra Média. Inclusive no mês passado foram liberados diversas informações e confirmações de personagens que serão adaptados (Alguns inéditos).

A especulação é que a série tenha a popularidade de Game Of Thrones, além de trazer novamente O Senhor dos Anéis para o público. O problema é que os fãs não estão felizes com o conteúdo mostrado até o momento

Novos nomes

Os próprios showrunners já declararam que teremos uma narrativa não escrita por Tolkien, priorizando diversidade entre raças e elementos que os filmes não abordaram, como o surgimento de Sauron e destinos dos anéis antes do “Um Anel para todos governar”

Os fãs já se mostraram contra qualquer novo material e prometeram boicotar a série, deixando que sua divulgação em redes sociais e Youtube seja prejudicada, seja por uso de tags ou trending topics no Twitter.

Mesmo trazendo personagens já conhecidos como os elfos Galadriel e Elrond, e confirmando que a série será para toda família, sem cenas fortes ou de sexo. Não foi o suficiente para eles.

A Amazon entendeu a mensagem e prometeu novas informações sobre a série, já que a mesma será liberada apenas no segundo semestre deste ano. Como o próprio Tolkien disse uma vez “O mal não pode criar nada de novo, só pode corromper e arruinar o que as forças do bem inventaram ou fizeram”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estreia na Amazon Prime Video em setembro