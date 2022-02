Vai flopar? Veja por que fãs de Star Wars não estão animados com Obi-Wan

Depois de aparecer em 6 filmes de Star Wars, 4 episódios de The Mandalorian, e em todos os capítulos de The Book of Boba Fett, Tatooine será o cenário principal de Obi-Wan Kenobi.

Os fãs já estão ficando cansados de tanto verem o planeta onde encontramos Luke Skywalker e Anakin pela primeira vez, algo que deixam claro nas redes sociais.

Continua depois da publicidade

“Então… com a conclusão de O Livro de Boba Fett, deixamos as areias de Tatooine para o próximo capítulo de Star Wars. Explorando os confins de uma galáxia REPLETA de vida, conflito e oh ok vamos ficar aqui mesmo por Obi-Wan e Luke em maio. Entendi”, tuitou um fã.

“Luke Skywalker: nada acontece em Tatooine! / Tatooine: eu levei isso para o pessoal”, escreveu outro fã.

“Tatooine deve oferecer fantásticas isenções fiscais para filmes e séries de TV”, brincou outro fã.

“O universo televisivo de Tatooine ganha outra iteração”, disse mais um fã.

“Tatooine! Já era hora de vermos mais desse lugar”, ironizou outro fã.

Veja os tuites, abaixo.

Mais sobre Obi-Wan no Disney+

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 25 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.