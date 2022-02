Vai ganhar filme? Criador de This Is Us revela o futuro da série

This Is Us está chegando ao fim e a história parece que será concluída definitivamente. Ainda assim, o criador da série, Dan Fogelman, falou sobre a possibilidade de um filme ser produzido.

Fogelman disse estar aberto à possibilidade de fazer um filme baseado na série, mas que isso não está exatamente nos planos no momento.

“Eu não digo não a nada”, disse o criador de This Is Us sobre o filme. “Se pudermos descobrir sobre o que seria um filme e pudermos nos reunir com o elenco novamente em alguns anos, eu adoraria”.

“Não sei sobre o que seria, porque encerramos nossa história no final da série. Não é porque não temos mais história para contar, é porque exatamente planejamos que fosse assim”, continuou Fogelman.

O criador de This Is Us reiterou que terão contado a história completa até o fim dessa vindoura sexta temporada. No fim, ele brincou ao dizer que a emissora provavelmente ficaria interessada em um filme.

“O presidente da NBC está literalmente me mandando mensagens de texto agora: ‘Sim para o filme'”.

O Star+ não conta apenas com a inédita sexta temporada no Brasil. A plataforma de streaming se tornou a casa do famoso drama.

Os espectadores podem maratonar as outras cinco temporadas no Star+. This Is Us traz a história da família Pearson em diferentes épocas.

A trama acompanha desde o início do relacionamento de Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), passando pelo nascimento, infância e adolescência dos trigêmeos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) e indo até a fase adulta dos irmãos, já com suas respectivas famílias e carreiras.

This Is Us foi criada por Dan Fogelman. Como citado, está no Star+ no Brasil.

