Veja de onde você conhece a estrela de Inventando Anna

Criada por Shonda Rhimes, Inventando Anna já está fazendo muito sucesso na Netflix. A série adapta para as telas a surpreendente história real da golpista Anna Delvey – que fingia ser uma herdeira milionária para enganar a elite novaiorquina. A produção tem Julia Garner como protagonista, e os espectadores já querem saber: quais são os outros projetos da atriz?

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse de Inventando Anna na Netflix.

A produção é baseada no artigo “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Como Anna Delvey Enganou os Festeiros de Nova York), escrito pela jornalista Jessica Pressler para o site The Cut.

Com performances elogiadas no cinema e na TV, Julia Garner é considerada uma das atrizes mais promissoras da atualidade. Veja abaixo de onde você conhece a atriz e conheça os projetos mais elogiados da estrela.

Tudo sobre Julia Garner nos cinemas

Julia Garner nasceu em 1 de fevereiro de 1994, em Nova York – mais especificamente, no Bronx.

A atriz começou sua carreira em 2011, com um importante projeto nos cinemas: o drama Martha Marcy May Marlene. No aclamado filme, Julia contracenou com Elizabeth Olsen e Sarah Paulson.

O primeiro papel de destaque da atriz foi no drama independente A Fita Azul, dirigido por Rebecca Thomas. Em 2013, Garner também contou com um papel pequeno no filme de terror O Último Exorcismo: Parte 2.

Ainda no terror, Julia Garner deu um show como a protagonista do arrepiante Somos O Que Somos, lançado em 2013.

No ano seguinte, a estrela de Inventando Anna interpreta Marcie, uma jovem stripper que se envolve com o personagem de Joseph Gordon-Levitt em Sin City: A Dama Fatal.

Em 2015, Julia Garner foi muito elogiada por sua performance no filme Vovó, no qual contracenou com Lily Tomlin. No longa, a jovem interpreta uma adolescente que conta com a ajuda da avó lésbica para fazer um aborto seguro.

Na TV, Julia Garner fez uma participação especial em Girls, de Lena Dunham, em 2016. No mesmo ano, a atriz foi escalada em um papel recorrente em The Americans – série na qual permaneceu até a 6ª temporada.

Desde 2017, Julia Garner interpreta Ruth Langmore na série Ozark, da Netflix. O papel é considerado o mais aclamado da carreira da atriz (até agora) e rendeu a ela dois Emmys de Melhor Atriz Coadjuvante.

Em 2018, a atriz também participou da série Maniac, da Netflix, como Ellie, a irmã da personagem de Emma Stone.

Na mesma época, Julia Garner atuou também na série Dirty John, baseada em uma história real, e na antologia Modern Love, da Amazon.

Mais recentemente, a estrela de Inventando Anna protagonizou o drama independente A Assistente, sobre uma assistente de produção em um ambiente tóxico de trabalho. Abordando o movimento #MeToo, o filme foi aclamado pela crítica especializada.

Em 2022, finalmente, Julia Garner celebrou a estreia de Inventando Anna na Netflix. Atualmente, a atriz tem um projeto confirmado para o futuro: o thriller Apartamento 7A, dirigido por Natalie Erika James.

Inventando Anna, com Julia Garner, está disponível na Netflix.