Vikings: Valhalla pode finalmente resolver mistério de Ubbe

Vikings: Valhalla chega na Netflix com um salto no tempo de um século no universo da série original. Mesmo assim, a derivada pode responder alguns mistérios, como o de Ubbe.

O tema central da nova série é a nova geração de vikings. Valhalla deve acompanhar a queda desta cultura na Europa e a descoberta da América do Norte.

Continua depois da publicidade

Mesmo assim, a série original de Vikings deve ser relembrada com referências e até como ídolos a serem cultuados pelos novos guerreiros. Com essa expectativa, os fãs podem enfim saber o que aconteceu com Ubbe Ragnarsson.

No fim de Vikings, Ubbe vira um explorador e descobre a América do Norte. O que parece é que o personagem quer ficar na nova terra, já que está cansado das guerras da Europa.

Dois personagens da nova série da Netflix são Leif Erikson e Freydis Eriksdottir, que na vida real são os descobridores originais da América da Norte. Com isso, de alguma forma, Vikings: Valhalla precisa conectar o seriado com Ubbe.

A dúvida é se Ubbe conseguiu se manter na América do Norte e o que ele fez na região. A derivada tem tudo para responder isso com a chegada na Netflix.

Nova série de Vikings chega na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro de 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.