Vikings: Valhalla pode repetir na Netflix o mesmo erro da série original

Vikings foi um sucesso de audiência. Com seis temporadas lançadas entre os anos de 2013 a 2020, a série de drama histórico do History terá agora um spin-off lançado pela Netflix, mas Vikings: Valhalla parece estar prestes a cometer o mesmo erro da franquia.

O grande problema da série original foi, após a morte de seu protagonista Ragnar, não conseguir definir uma nova trama, sempre dividindo seu tempo entre sub-narrativas e personagens secundários que não tinham força para liderar uma história.

Continua depois da publicidade

Segundo os trailers da nova produção da Netflix, que apresentam uma grande variedade de personagens, enredos e locais separados, tudo pode estar prestes a se repetir se não houver um foco na narrativa.

Roteiro bem definido é a chave para sucesso de Vikings: Valhalla

Outras produções de época já mostraram que é possível ter vários conteúdos diferentes abordados simultaneamente, desde que haja uma boa direção e roteiro, como aconteceu com Game of Thrones, da HBO.

O fator vital para definir se, mesmo com muitos elementos, a nova série de Vikings será um sucesso ou não, estará na presença de um conector entre todos esses paralelos. Uma história ou um personagem que interliguem todos esses eventos já seria o suficiente, mas se isso ficou em falta em sua série original, Vikings: Valhalla já se apresenta sem grandes expectativas ao público.

No entanto, os trailers mostram ainda alguns vestígios de narrativas interessantes que, se forem bem trabalhadas, podem trazer muita profundidade à história. Além das guerras centradas na Europa, com foco na Inglaterra, também é sugerida nos trailers a participação de personagens exploradores, o que poderá mostrar ainda o período de colonização das Américas.

Apesar das ameaças de fracasso, ainda há grandes chances de Vikings: Valhalla ter aprendido com os erros de sua série original e servir um enredo de qualidade aos futuros espectadores.

Até onde sabemos, Vikings: Valhalla será ambientada há mais de mil anos, no início do século XI, e acompanhará as aventuras histórias de vários vikings famosos, como explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), sua irmã Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e o príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter), abordando desentendimentos entre as fés cristãs e pagãs que causarão eventos sangrentos com realeza inglesa.

Vikings: Valhalla tem estreia marcada para o dia 25 de fevereiro de 2022, com exclusividade pela Netflix.