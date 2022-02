Você: Penn Badgley ficou com nojo de gravar uma cena na Netflix

Joe tem vários hábitos chocantes e nojentos em Você, mas uma cena em específico da primeira temporada da série da Netflix fez o ator Penn Badgley, que vive o personagem, sentir nojo.

O astro disse ter ficado enojado com o momento que Joe se masturba do lado de fora da casa de Guinevere Beck, por quem o protagonista era obcecado no primeiro ano do seriado.

“Houve muita coisa que foi bastante difícil. É engraçado, eu nem quero repetir o que eu tive que fazer – me masturbar fora da casa dela. Mas era isso que ele estava fazendo. Isso é o que Joe estava fazendo”, disse o ator da Netflix.

“Isso é o que eu tinha que fingir estar fazendo. Fiquei surpreendentemente enojado, como se não quisesse fazer isso”, disse Badgley.

Realmente, a cena é bem desconfortável de assistir, mas se encaixa com esse lado doentio de Joe Goldberg em Você.

Você (You) está disponível na Netflix

Você (You) é uma das séries mais populares da Netflix. As três temporadas conquistaram um grande público da plataforma.

A trama de Você (You) acompanha a história de Joe, um psicopata que sempre volta suas atenções para “mulheres especiais”. Na primeira temporada, o protagonista se envolve com Beck, e na segunda, vive um caso de amor com Love.

Love é interpretada por Victoria Pedretti, atriz conhecida principalmente por sua performance em A Maldição da Residência Hill e Mansão Bly. Enquanto isso, o protagonista é interpretado por Penn Badgley, de Gossip Girl.

No terceiro ano, o foco passa para os dois formando uma família para lá de perturbadora.

“Obsessivo e perigosamente charmoso, ele vai ao extremo para entrar na vida de quem o fascina. Você pode acabar fisgada sem nem perceber. Aí, pode ser tarde demais”, diz a sinopse oficial.

Você (You) está com três temporadas na Netflix.