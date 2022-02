Winterfell de Game of Thrones é destruída na vida real; veja o que houve

Winterfell, amado set de Game of Thrones, foi consumido pelas chamas na vida real. Na série da HBO, o cenário servia como o lar da Casa Stark.

Apesar da situação que pode parecer triste para os fãs, o incêndio foi controlado. Ou seja, o set foi destruído por planos do setor privado, que ainda não foram revelados.

As autoridades da Irlanda do Norte reportaram que todo incêndio foi planejado e que todos sabiam que aconteceria. A destruição de Winterfell pode fazer parte das gravações de House of the Dragon, nova série de Game of Thrones que está em filmagens.

Esse não foi o primeiro incêndio controlado no set. Antes, em 2018, chamas também foram verificadas no local.

Confira abaixo um vídeo que foi publicado nas redes sociais com a destruição de Winterfell.

The #GameOfThrones Winterfell set has been burned down pic.twitter.com/NP7DeDmHHm — GoT Facts & News (@DexertoCitadel) February 4, 2022

Ator admite que Game of Thrones ofendeu muitos fãs

Game of Thrones chegou ao fim em 2019 com um final que gerou muitas críticas entre os espectadores. Ao Sunday Times, o ator Peter Dinklage, de Tyrion, refletiu sobre os comentários e admite que a adaptação “ofendeu” muitos fãs.

Inicialmente, o ator tentou evitar os comentários dos fãs de Game of Thrones. Mas, aos poucos, passou a lidar com as críticas.

Peter Dinklage afirmou entender muitas das reclamações. Além disso, o Tyrion de Game of Thrones sabe que muitos espectadores têm um grande conhecimento sobre a franquia.

“Eles têm um conhecimento profundo. Alguns tinham uma versão já na própria cabeça, então fomos criticados desde o início. Então, no fim, eles nos criticaram de novo. Alguns ficaram bravos porque não queriam que fôssemos embora. Mas, se você tentar apelar para todos, você está fazendo algo errado. E nós ofendemos muitas pessoas”, concluiu o ator.

Antes, ao New York Times, Dinklage pediu para que os fãs superassem o final de Game of Thrones.

“Eles queriam que tivéssemos um final feliz rumo ao pôr do sol. Aliás, é ficção. Tem dragões nisso. Superem”, pediu antes o astro.

