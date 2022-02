Zendaya se machuca de verdade em cena brutal de Euphoria

Zendaya se machucou de verdade em uma cena brutal do mais recente episódio de Euphoria. A estrela é muito elogiada por sua atuação na série.

Falando com a Entertainment Weekly, Zendaya comentou sobre a experiência da cena brutal. Ela descreveu o episódio como “intenso”.

“Foi um dia muito difícil. Eu até me machuquei, ainda tenho algumas cicatrizes nas minhas pernas e algumas contusões.”

“Foi um episódio muito intenso. Foi algo assustador de enfrentar, e obviamente eu sabia que seria incrivelmente desgastante emocionalmente e fisicamente.”

Experiência intensa em Euphoria

Zendaya acrescentou: “Eu me importo com Rue, odeio quando ela está com dor. Eu acho que durante todo esse episódio, a sua dor está borbulhando na superfície, o que é extremamente doloroso fisicamente.”

Zendaya já conquistou um Emmy por seu trabalho na primeira temporada de Euphoria.

Com a sua atuação na segunda temporada da série, os fãs acreditam que existe uma forte possibilidade de que ela vença o prêmio mais uma vez.

Euphoria está disponível na HBO Max.