Zumbis de All of Us Are Dead assustaram pessoas até no mundo real

All of Us Are Dead causou um momento de terror em uma pessoa na vida real. Uma pessoa relatou ter se deparado com os zumbis da série em meio às gravações, o que rendeu uma boa história.

Em janeiro, antes da estreia da série sul-coreana na Netflix, uma pessoa escreveu em uma comunidade (via All K-Pop):

Um tempo atrás eu estava bebendo tarde da noite e estava voltando para casa. Virei uma esquina e havia uma enxurrada de zumbis sentados no beco. Minhas pernas congelaram completamente e pensei, ‘Estou f*dido’, mas então olhei para um dos zumbis nos olhos. Ele parecia estar todo tímido e disse que eles estavam no meio das filmagens de algo e disse para eu continuar andando”, escreveu o usuário.

“Acontece que eles estavam filmando All of Us Are Dead, e era hora do intervalo… Eu quase desabei…

Essa deve ter sido uma das experiências mais chocantes da minha vida.Isso foi há quase um ano, mas vi que a Netflix lançou alguns teasers de All of Us Are Dead recentemente, então pensei nisso novamente”, continuou.

O post acabou viralizando e o internauta voltou para comentar esse fato.

“Muita gente reagiu dizendo que provavelmente teria feito xixi nas calças na hora, ou teria gritado e desmaiado, e acho que eu teria reagido de forma mais dramática se os zumbis estivessem de pé, ou começassem a vir em minha direção. Mas na época, eles estavam todos apoiados contra a parede e tinham olhos claros. Nenhum deles estava remotamente interessado em mim, e alguns deles estavam até deitados na rua descansando. Além disso, inicialmente fiquei tão chocado que nem emiti um som adequado ou um grito, fiquei mais tipo ‘Ah …'”.

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.