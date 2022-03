10 anos depois, Os Simpsons mata o mesmo personagem

Atenção: spoilers de Os Simpsons abaixo!

O famoso desenho animado Os Simpsons está em sua 33ª temporada pelo Star+ e, ao longo dos anos, não tem lá se preocupado em ser canônico, mas conseguiu superar os limites ao matar duas vezes o mesmo personagem.

Onze temporadas atrás, no episódio “Donnie Fatso” da 22ª temporada da série, os roteiristas de Os Simpsons mataram o personagem Tony Gordo, um secundário mafioso que foi morto novamente nos mais recentes episódios do programa.

O especial de duas partes “A Serious Flanders” apresentou Kostas Becker como um grande problema dessa temporada: o personagem é o chefe do crime e matou personagens como Rich Texan e Disco Stu e, no final do episódio, matou ainda o Tony Gordo.

Essa não parece ser uma morte canônica, uma vez que o personagem já está morto e se trata apenas de um episódio especial, mas é interessante ver como Os Simpsons ignora os fatos para brincar com seus personagens.

Criada por Matt Groening, Os Simpsons é uma série de animação voltada para o público adulto.

A produção acompanha a história de uma família, os Simpsons, que é formada por um pai preguiçoso, uma mãe dedicada e três filhos de personalidades diferentes, dando origens a várias intrigas dentro e fora de casa.

A estreia da produção se deu em 1989 pela fox e, ao longo de todos esses anos, já transmitiu mais de 30 temporadas e mais de 700 episódios. No Brasil, Os Simpsons hoje vai faz parte do catálogo do Star+.

