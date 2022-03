18 anos depois, Jennifer Garner e Mark Ruffalo recriam foto de De Repente 30

18 anos depois de terem trabalhado juntos em De Repente 30, Jennifer Garner e Mark Ruffalo se reúnem em O Projeto Adam, da Netflix. Os dois recriaram um momento marcante do filme de 2004.

Garner publicou no Instagram uma foto dos dois juntos, recriando uma cena de De Repente 30. Vemos os dois abraçados no sofá. Ela chegou a publicar a foto do filme de 18 anos atrás para fins de comparação.

Além disso, Mark Ruffalo publicou um vídeo deles relembrando sobre a comédia romântica dos anos 2000.

“Reunião de De Repente 30, também conhecido como O Projeto Adam, chega na sexta feira, na Netflix”, escreveu a atriz na legenda da foto.

Veja abaixo as publicações dos astros.

Mais sobre O Projeto Adam

“Para entender o passado e salvar o futuro, um piloto viaja no tempo e se une ao pai falecido e a uma versão mais jovem de si mesmo”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Shawn Levy, conhecido por Free Guy: Assumindo o Controle, Stranger Things e a trilogia Uma Noite no Museu.

O roteiro é de Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett and Mark Levin.

Além de Ryan Reynolds, o elenco de O Projeto Adam conta com Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

O Projeto Adam está disponível na Netflix.