3ª temporada de Bridgerton pode não ser como fãs imaginam

Na Netflix, Bridgerton é inspirada pela série de livros de Julia Quinn. Na saga literária, cada volume aborda a história de um dos irmãos Bridgerton. Até agora, a produção de Shonda Rhimes segue o modelo da trama original. Entretanto, na 3ª temporada, a plataforma pode modificar a progressão do enredo – apostando em uma temática bastante inesperada.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse de Bridgerton na Netflix.

A 1ª temporada de Bridgerton abordou “The Duke and I”, o primeiro livro de Julia Quinn. Já no segundo ano, focou em “The Viscount Who Loved Me”, sobre o primogênito Anthony.

Dessa forma, a progressão natural indica que a 3ª temporada será uma adaptação do livro “An Offer From a Gentleman”, sobre Benedict Bridgerton. Porém, de acordo com uma teoria de fãs repercutida pelo site NewsWeek, os novos episódios podem apostar em uma história bem diferente; veja abaixo.

3ª temporada de Bridgerton pode subverter as expectativas dos fãs

A 3ª temporada de Bridgerton deveria abordar a história de Benedict, mas de acordo com a trama do segundo ano, pode focar em outro integrante da família: Colin, interpretado por Luke Newton.

Durante a 2ª temporada, Colin retorna de suas viagens pela Europa e conta à família todas as suas aventuras.

Penelope, que cultiva uma paixonite por Colin desde o início da série, costumava escrever para a crush durante sua jornada. Dessa forma, a dupla cria uma relação bastante profunda, mesmo sem o irmão Bridgerton conhecer os sentimentos da amiga.

No livro “Romancing Mr. Bridgerton”, a relação de Colin e Penelope começa da mesma forma.

Entretanto, Colin faz um grande erro ao dizer aos irmãos que “nunca consideraria casar com Penelope”. Para quem não se lembra, essa cena faz parte da 1ª temporada de Bridgerton.

Na 2ª temporada, Colin comete o mesmo erro. Após dançar com Penelope no Baile dos Featherington, ele diz aos amigos que não se interessa pela amiga – pelo menos em relação ao romance.

Ao incluir essa cena na 2ª temporada, os roteiristas de Bridgerton parecem introduzir um momento que pode ser abordado mais profundamente nos novos episódios.

Vale lembrar que, eventualmente, Colin percebe estar apaixonado por Penelope. O momento, pelo menos até agora, acontece apenas nos livros da saga.

Além disso, outros elementos da 1ª e da 2ª temporada de Bridgerton indicam que o terceiro ano trará o foco para a trama de Colin e Penelope.

No final da 1ª temporada, Penelope é revelada como a verdadeira Lady Whistledown – trama que, nos livros de Julia Quinn, só acontece na história de Colin.

Além disso, na 2ª temporada, Eloise Bridgerton também descobre o segredo de Penelope. Ou seja: é questão de tempo para Colin ficar sabendo da novidade.

A reação do personagem à revelação da identidade da Lady Whistledown é um dos mais importantes arcos narrativos do livro de Colin, e por isso, tem tudo para acontecer na 3ª temporada.

É importante citar que a escolha de Colin e Penelope para o protagonismo da 3ª temporada de Bridgerton é apenas uma teoria, sem qualquer confirmação oficial.

As 2 temporadas de Bridgerton já estão disponíveis na Netflix.