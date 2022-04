Durante suas 18 temporadas, Grey’s Anatomy apresentou aos fãs alguns dos casais mais memoráveis da história da TV. A série também contou com relacionamentos inusitados e flertes que nem os espectadores mais assíduos esperavam. Mas nenhuma cena romântica do drama médico é mais estranha que um momento da 2ª temporada.

Exibindo atualmente sua 18ª temporada, Grey’ Anatomy surpreendeu muitos fãs com a renovação para o 19º ano. Afinal, Ellen Pompeo já havia afirmado que estava pronta para deixar a produção.

Mas ao que tudo indica, Grey’s Anatomy ainda deve demorar um bom tempo para sair da TV. O drama médico conta com ótimos níveis de audiência, e continua a fazer sucesso no mundo todo.

Explicamos abaixo tudo sobre a cena romântica mais estranha da história de Grey’s Anatomy. Você se lembra? Confira.

Meredith e a cena romântica mais estranha de Grey’s Anatomy

Na 2ª temporada de Grey’s Anatomy, o residente George O’Malley, interpretado por T.J. Knight, cultiva uma crush não correspondida em Meredith Grey, a protagonista de Ellen Pompeo.

Eventualmente, os dois amigos acabam dormindo juntos – o que se prova um verdadeiro desastre para a série.

Meredith, de coração partido após uma briga com Derek, chora durante o encontro, o que deixa George bravo e envergonhado.

O personagem acaba ignorando Meredith pelo resto da temporada, enquanto os amigos da médica a criticam por “iludir” o residente.

Fãs de Grey’s Anatomy detestam a cena não apenas por seu teor desconfortável, mas também pelo comportamento de George, visto como “imaturo” e “problemático”.

“Odeio homens que acham que as mulheres devem algo a eles por serem ‘caras legais’”, comentou um fã de Grey’s Anatomy em uma postagem do Reddit.

Na postagem em questão, outros fãs da série detonam as atitudes de George em relação a Meredith.

“A Meredith estava claramente bêbada e triste. Quando ele entrou naquela sala – sim, foi ele que se interessou por ela – só tinha uma coisa na cabeça: conseguir o que acreditava merecer. Era evidente que algo estava errado, mas mesmo assim, ele decide ignorar esse fato”, explicou outra fã nas redes sociais.

Muitos também criticaram a maneira que Grey’s Anatomy aborda a trama, colocando Meredith na posição de “vilã” e George na de “coitadinho”. A decisão narrativa é apontada como sexista e problemática.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.