A Roda do Tempo: Personagens famosos dos livros que podem estar na 2ª temporada

A Roda do Tempo não demorou a se estabelecer como uma das produções mais populares do Prime Video – mesmo que não tenha se tornado “a nova Game of Thrones”, como desejavam fãs e especialistas. Embora a 1ª temporada tenha sido muito elogiada, a ausência de personagens importantes chamou a atenção dos espectadores. Felizmente, alguns deles devem estrear no segundo ano.

Vale lembrar que A Roda do Tempo é baseada nos livros de Robert Jordan. O expansivo universo do escritor conta com inúmeros personagens, e como a 1ª temporada da série apenas começa a adaptar a história, vários deles foram “reservados” para depois.

“As vidas de cinco jovens mudam para sempre quando uma mulher estranha e poderosa chega dizendo que um deles é a criança de uma antiga profecia, com o poder de alterar o equilíbrio entre Luz e Trevas para sempre”, afirma a sinopse de A Roda do Tempo no Prime Video.

Enquanto a 2ª temporada de A Roda do Tempo – já confirmada pelo Prime Video – não estreia, listamos abaixo 6 personagens famosos que podem estar no segundo ano; veja.

Elayne Trakand

Elayne Trakand, uma das personagens mais importantes a se juntar à 2ª temporada de A Roda do Tempo, será interpretada por Ceara Coveney (O Mundo Maravilhoso de Emma).

Nos livros de Robert Jordan, Elayne é a herdeira do Reino de Andor, e uma das três pretendentes de Rand.

Durante a trama original, a personagem conhece Rand em Caemlyn, no Olho do Mundo. Entretanto, na produção da Amazon, Rand e Mat se encontram com o grupo de Moiraine em Tar Valon. A mudança indica que a visita de Rand à capital de Andor deve acontecer na 2ª temporada.

Além disso, vale lembrar que a Elayne dos livros faz parte de um trio feminino completado por Egwene al’Vere e Nynaeve al’Meara.

A Família Real de Andor

Junto com Elayne, a 2ª temporada de A Roda do Tempo deve introduzir os outros integrantes da Família Real de Andor, uma das mais importantes dos livros.

Quando Rand cruza o caminho de Elayne, também conhece Gawyn Trakand e Galad Demodred. O gentil e inocente Gawyn é o irmão de Elayne, que se estabelece como interesse romântico de Egwene. Galada, por sua vez, é conhecido por sempre fazer o que acha ser o certo – independente das consequências. O personagem também é meio-irmão de Elayne e parente de Moiraine.

Além disso, a 2ª temporada tem tudo para introduzir Morgase Trakand, a mãe de Elayne e Gawyn, Rinha de Andor. A personagem tem como principal aliado o guerreiro Tallanvor, capitão dos guardas do palácio.

Finalmente, o arco de Elayne deve ser completado por Gareth Bryne, o comandante dos exércitos de Andor.

Verin Mathwin

A 1ª temporada de A Roda do Tempo introduz importantes personagens da Torre Branca, como Siuan, Alann e Liandrin. Quem ficou de fora, entretanto, é Verin Mathwin da Ajah Marrom.

Caracterizada como uma mulher sonhadora e um tanto quanto avoada, Verin costuma ser subestimada por seus pares. Muitos não sabem que ela é uma sábia e habilidosa Aes Sedai.

Em “A Grande Caçada”, o segundo livro da série, Verin é a Aes Sedai que auxilia na busca pelo Chifre de Valere.

Lanfear

Mencionados no quinto episódio da 1ª temporada de A Roda do Tempo, as Esquecidas são um grupo de 13 canalizadoras imortais que servem ao Dark One.

Junto com o mestre, as Esquecidas foram aprisionados pelo Dragão original. Nos livros, elas conseguem se libertar, tornando-se importantes antagonistas para as tramas dos personagens principais.

Uma dessas Esquecidas é Lanfear, uma personagem bastante importante na saga de Robert Jordan. Considerada uma das canalizadoras mais poderosas de todos os tempos, Lanfear cultivava uma grande paixão por Lews Therin Telamon.

Elaida

Elaida, uma das vilãs de A Roda do Tempo, é uma integrante do Ajah Vermelho. Chamada também de “Irmã Vermelha”, ela representa uma das maiores ameaças para Rand.

Assim como Liandrin, Elaida não confia nos homens, e se opõe à volta do Dragão Renascido. A personagem também é uma pedra no sapato das Aes Sedai.

Dada sua importância nos livros, tudo indica que Elaida fará sua estreia na 2ª temporada de A Roda do Tempo. Nos livros, ela se encontra com Rand quando o personagem é capturado pelos guardas em Caemlyn.

Além disso, ela é uma das figuras mais importantes no conflito que divide as Aes Sedai e ocasiona uma rebelião contra Amyrlin Seat.

Aviendha na 2ª temporada de A Roda do Tempo

Segundo Rafe Judkins, o showrunner de A Roda do Tempo, o intérprete de Aviendha já foi escalado para a 2ª temporada.

Nos livros, Aviendha é uma poderosa integrante da raça de guerreiros Aiel. A personagem também desenvolve uma conexão profunda com Elayne.

Muitos fãs especulavam que Aviendha só seria introduzida na 3ª temporada de A Roda do Tempo. Entretanto, de acordo com os comentários de Judkins, tudo indica que a personagem fará sua estreia no segundo ano.

Enquanto isso, a 1ª temporada de A Roda do Tempo está disponível no Prime Video.