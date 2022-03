A série épica que todo mundo está vendo na Netflix

The Last Kingdom é um grande sucesso na Netflix e recentemente tem ocupado o primeiro lugar dentre os filmes e séries mais assistidos da plataforma. Veremos sobre o que é essa história.

A obra é baseada nos livros das Crônicas Saxônicas, do renomado autor Bernard Cornwell. A trama se passa em 866, focando na relação e guerras entre os anglo-saxões e os Vikings.

Continua depois da publicidade

A série basicamente mostra a resistência do reino de Wessex às incursões vikings e do Grande Exército Pagão no sul da Inglaterra.

O protagonista é Uhtred, cuja família é morta pelos dinamarqueses. Apenas o tio dele e madrasta sobrevivem.

Uhtred é levado como escravo junto de uma garota chamada Brida pelo Earl Ragnar, em Northumbria, controlada pelos dinamarqueses.

Depois disso, Uhtred é forçado a escolher entre o reino dos ancestrais dele e as pessoas que o criaram, dentre os dinamarqueses.

Mais sobre The Last Kingdom

O elenco conta com Alexander Dreymon (Uhtred), Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (Rei Eduardo), Ewan Mitchell (Osferth) e James Northcote (Aldhelm).

The Last Kingdom é uma produção da Carnival Films, uma empresa da Universal International Studios.

A série da Netflix foi desenvolvida por Stephen Butchard, de produções como Good Cop e Five Daughters.

The Last Kingdom está disponível na Netflix.