A Sogra que te Pariu: Comédia brasileira ganha data de estreia e trailer na Netflix

A Netflix lançou o trailer de A Sogra que te Pariu, primeira sitcom brasileira da plataforma de streaming. Junto da prévia, veio a data de estreia do seriado.

A obra conta com Rodrigo Sant’Anna como Dona Isadir, uma mãe que mora com o filho em meio à pandemia e parece atazanar a vida de todo mundo.

“Você acha que a sua sogra dá trabalho? Espera só pra conhecer a dona Isadir… A Sogra Que te Pariu chega no dia 13 de abril no meu site”, diz o tuite da Netflix.

Previamente, a gigante do streaming já havia lançado um vídeo com quebra da quarta parede, com os personagens se apresentando.

Veja o trailer de A Sogra Que Te Pariu, abaixo.

Mais sobre A Sogra que te Pariu

“Isadir é a sogra do pesadelo. Morando com a família rica de seu filho desde a pandemia, ela está confiante de que Carlos precisa de uma esposa melhor do que a sofisticada Alice e fará de tudo para evitar se mudar de volta para seu pequeno apartamento em um bairro de baixa renda na Zona Norte do Rio de Janeiro”, diz a sinopse oficial da série da Netflix.

O próprio Rodrigo Sant’anna criou o seriado. Ele também já trabalhou como roteirista em Um Suburbano Sortudo, Os Suburbanos e Tô de Graça.

O elenco da sitcom brasileira conta com Thaíssa Carvalho, Alex Teix, Rafael Zulu, Solange Teixeira, Lidi Lisboa e Daniela Fontan.

A Sogra que te Pariu estreia em 13 de abril de 2022.