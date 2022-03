Adeus: Veja fotos de bastidores do episódio final de The Walking Dead

Depois de 12 anos e 11 temporadas, The Walking Dead chegou ao último dia de filmagens. O elenco e equipe anunciaram que as gravações foram encerradas em 30 de março e publicaram fotos e vídeos da ocasião.

No Instagram, a showrunner Angela Kang publicou um curto vídeo dela abraçada à Lauren Cohan, a Maggie.

“Obrigada a todos que desejaram o melhor para nós que trabalhamos no programa hoje. Foi uma jornada incrível”, escreveu a produtora executiva.

Já Greg Nicotero, produtor executivo e principal maquiador de The Walking Dead, responsável pela criação dos zumbis desde o começo da série, publicou um vídeo dele junto de Norman Reedus, o Daryl.

“Estamos no último dia. 12 anos”, disse Greg Nicotero, que também dirigiu o final da série. Norman Reedus respondeu: “Te amo, amigo. Obrigado por tudo. Tem sido uma verdadeira alegria”.

No fim, Reedus ainda brincou dizendo que depois disso estaria no chão do banheiro, chorando com uma taça de martini.

O Twitter oficial de The Walking Dead ainda publicou fotos do elenco ao longo dos anos da série. Veja abaixo.

Today is the big day! Filming for #TheWalkingDead is coming to an end. It's been an incredible 12 years and we hope all the amazing cast and crew have a fantastic wrap day. #TWDFamily forever! pic.twitter.com/ybGR8jqa9O — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 31, 2022

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

