Afinal, o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel?

O Cavaleiro da Lua é o mais novo herói da Marvel a ganhar uma série no Disney+. Muitos consideram o personagem como sendo o Batman da Marvel, mas será que isso se aplica à versão da série? Veremos agora.

Nos quadrinhos, há muitas similaridades entre os dois personagens. Ambos são incrivelmente ricos, usam itens como bumerangues e ganchos, têm capas, rostos cobertos e estão ligados à noite no próprio conceito.

Em essência, o Cavaleiro da Lua, por anos, foi uma espécie de resposta da Marvel ao Batman, embora tenha surgido décadas após o Homem-Morcego, em 1975, enquanto o Batman é de 1939.

Chefe da série do Disney+ promete outra abordagem

Já na vindoura série do Disney+ parece que veremos uma abordagem diferente, tendo em vista que o próprio chefe da série, Jeremy Slater, está bem ciente de que não há como competir com o Batman.

O roteirista e produtor executivo revelou que querem seguir por um caminho distinto, focando mais no lado psicológico do protagonista, um mercenário que conta com diversas personalidades.

“Nunca foi uma comparação que quis fazer”, disse Slater (via Looper). “Batman está 80 anos à nossa frente e não dá para vencer o Batman no próprio jogo dele”.

“Já vimos esse lado do Cavaleiro da Lua como um playboy filantropo, jogando bumerangues no formato de lua, em um avião em formato de lua, mas não acho essa a versão mais legal do personagem”, acrescentou o diretor.

Resta aguardar para saber se o Cavaleiro da Lua da série do Disney+ realmente será diferente do Batman, mas parece que sim.

