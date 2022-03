Aguardada série da Marvel deve ser adiada no Disney+

A segunda temporada de What If8230;? teve a estreia indicada ainda para 2022, mas parece que esse não será o caso.

Um tuite da Marvel Studios da Tailândia informou que “apenas” seis obras do Universo Cinematográfico Marvel serão lançadas em 2022.

O tuite ainda lista quais são: Cavaleiro da Lua, She-Hulk (Mulher-Hulk), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Ms. Marvel, Thor: Amor e Trovão, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Notavelmente, What If8230;? ficou de fora após a roteirista A.C. Bradley ter indicado que a segunda temporada estrearia ainda em 2022.

Vale apontar, no entanto, que a estreia do segundo ano da série do Disney+ jamais foi confirmada pela Marvel. Pode ser, portanto, que fique para 2023, ou que a Marvel Studios da Tailândia tenha deixado essa informação de fora até o anúncio oficial ser feito separadamente.

What If8230;? tem primeira temporada disponível no Disney+

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If8230;? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

What If8230;? (E Se?) está disponível no Disney+ com a primeira temporada.

