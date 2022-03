Amy de Big Bang Theory defende atuação de Jim Parsons como Sheldon

Mayim Bialik, a Amy de The Big Bang Theory, voltou a elogiar Jim Parsons como Sheldon. A estrela da comédia defendeu a escolha de atuação do colega.

Na vida real, a atriz é uma neurocientista também – o que a ajudou com o papel. Mas, Jim Parsons não tem a mesma experiência na vida real.

Continua depois da publicidade

Mesmo assim, o astro de The Big Bang Theory transformou Sheldon em um dos cientistas mais amados da TV. A intérprete de Amy contou o motivo disso acontecer, elogiando Jim Parsons.

“Claro, você não precisa ser um cientista para ser um na TV. Ajuda mais na memorização, mas Jim Parsons claramente não é um físico brilhante e sim, um ator fenomenal”, elogiou a famosa.

Atriz defende personagem de The Big Bang Theory

Em entrevista com o podcast Top Five, a atriz Mayim Bialik defendeu a voz de Bernadette, interpretada por Melissa Rauch, em The Big Bang Theory. Esta era considerada por muitos fãs a característica mais irritante da personagem.

Mayim Bialik comentou que a voz era uma parte importante da interpretação de Melissa Rauch como Bernadette porque poucos a associariam com uma cientista.

Como a própria personagem de The Big Bang Theory segue essa profissão, isso propagou a ideia de que todos os tipos de mulheres estão prosperando em vários campos científicos.

“Eu acho que é importante reconhecer que a personagem era uma cientista. Ela trabalha na indústria farmacêutica, mas como um tipo de bióloga molecular.”

“Acredito que é importante ressaltar que mulheres com vários tipos de vozes também são cientistas. A voz que Melissa fazia não é uma voz que você normalmente associaria com uma cientista.”

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível pela HBO Max.

Clique aqui para assinar o UOL Play e conferir o conteúdo da HBO Max.