Após 3 anos, fãs continuam com petição para final de Game of Thrones

Quando a oitava e última temporada de Game of Thrones foi ao ar em 2019, os espectadores a detonaram. Na época, fãs começaram uma campanha para que a HBO fizesse um novo desfecho.

A campanha foi muito comentada na época, até virando assunto entre a produção e o elenco. O fato mostrou o tamanho da paixão dos espectadores de Game of Thrones.

Uma marca alcançada naquele momento foi de mais de 1 milhão de assinaturas para que o final original fosse cancelado. Três anos depois, a petição continua recebendo assinaturas.

O site CBR reporta que o documento está na marca de 1,85 milhão de assinaturas neste momento. Os espectadores parecem não desistir do sonho de um novo final para Game of Thrones.

Uma motivação é que fãs da DC, por exemplo, conseguiram o corte de Zack Snyder da Liga da Justiça após uma campanha semelhante.

Por enquanto, porém, não há qualquer sinal de que o mesmo possa acontecer com a série épica da HBO.

Game of Thrones terá nova série na HBO

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.