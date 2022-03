Após Good Girls ser cancelada, atriz volta em nova série

Enquanto os fãs ainda tentam lidar com o cancelamento de Good Girls, a atriz Mae Whitman conseguiu um papel em uma nova série.

De acordo com o Deadline, Mae Whitman estará em Up Here, uma nova série musical de comédia romântica do Hulu, serviço de streaming dos Estados Unidos.

A série acontece em Nova York, durante 1999, acompanhando a história de um casal que tenta superar os obstáculos para encontrar a felicidade em sua jornada de descoberta.

Up Here terá roteiro de Steven Levenson, que também trabalhou em Tick, Tick… Boom!.

Mae Whitman em um novo projeto

Este será o primeiro grande projeto de Mae Whitman desde o cancelamento de Good Girls.

Ela também é conhecida por produções como D.U.F.F. – Você Conhece, Tem ou É e Arrested Development.

Por ser uma produção do Hulu, é possível que Up Here chegue ao Brasil através do Star+.

Ainda não há uma previsão de lançamento para Up Here, com Mae Whitman, de Good Girls.