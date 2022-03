Após O Senhor dos Anéis, Amazon pode adaptar o game God of War

O Amazon Prime Video está começando a apostar pesado em suas produções originais. Após O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, o serviço de streaming pode adaptar God of War como uma série, de acordo com a Variety.

O Amazon Prime Video está em negociações para adquirir os direitos da adaptação em live-action de God of War. No entanto, por enquanto, ainda não existe um acordo oficial.

Continua depois da publicidade

A série de God of War está sendo desenvolvida por Mark Fergus, Hawk Ostby e Rafe Judkins. Este último é conhecido por ter trabalhado em A Roda do Tempo, também do Amazon Prime Video.

A jornada de Kratos

A franquia God of War é uma das mais aclamadas do mundo dos jogos. A história acompanha Kratos, um personagem que se tornou icônico na cultura pop.

Por enquanto, ainda não existe um ator associado ao papel de Kratos na série de God of War.

Outros detalhes sobre o projeto devem ser anunciados só em breve, já que, como mencionado anteriormente, ainda não existe nem um acordo para o Amazon Prime Video realmente adquirir a série.

Ainda não há previsão de lançamento para a série de God of War.