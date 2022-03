Após Pinguim, mais uma série derivada de Batman é anunciada

Batman chegou aos cinemas depois de muita espera e a Warner Bros já prepara algumas séries derivadas ambientadas no mesmo universo do filme com Robert Pattinson.

A primeira delas a ter sido anunciada foi Gotham PD, que gira em torno do departamento de polícia de Gotham. Depois, uma sobre o Pinguim foi anunciada, com Colin Farrell reprisando o papel de Oswald Cobblepot.

Agora, o diretor Matt Reeves disse que um seriado sobre o Asilo Arkham está em desenvolvimento, embora não tenha entrado em muitos detalhes sobre o projeto.

“Estamos fazendo a série do Pinguim e uma das grandes coisas sobre isso é Colin Farrell – ele é como se você nunca o tivesse visto. Ele é tão incrível e ele é um ladrão de cena”, disse Reeves ao The Toronto Sun.

“Então eu conversei com o HBO Max e mostrei a eles Colin no filme e falei com eles sobre o que isso poderia ser e eles disseram: ‘Vamos fazer isso’. Então, estamos fazendo isso e estamos fazendo outra série que se conecta a Arkham. Estamos conversando e pensando no próximo filme, mas para ser honesto com você, no momento, eu realmente quero que o público se conecte com isso. Eu realmente acredito que eles vão porque eu acho que Rob é um Batman incrível”.

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.