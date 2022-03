Astro da Marvel surpreende fãs em exibição de Cavaleiro da Lua

Oscar Isaac, que interpreta o Cavaleiro da Lua na série do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), surpreendeu os fãs ao aparecer em exibição do seriado do Disney+.

Em Madri, na Espanha, o seriado teve uma exibição especial e o próprio Isaac compareceu, para a surpresa daqueles que compareceram ao evento.

O próprio Instagram da Marvel Studios publicou fotos de Oscar Isaac na sessão de Cavaleiro da Lua (ou Caballero Luna, como vemos na tela em espanhol).

“Oscar Isaac fez uma aparição surpresa no Cine Capitol Spanish de Madri, em exibição especial de Cavaleiro da Lua da Marvel Studios, uma série original que será transmitida em duas semanas, apenas no Disney+”, escreveu a conta oficial do estúdio.

Você pode conferir algumas fotos do evento abaixo.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

