Astro de Cavaleiro da Lua compara série com 1º filme do Homem de Ferro

Oscar Isaac acredita que a série do Cavaleiro da Lua é semelhante com o primeiro Homem de Ferro, estrelado por Robert Downey Jr.

A produção existe no MCU, mas ao mesmo tempo, não terá tantas conexões em sua narrativa com o universo compartilhado.

Em entrevista com o IGN, Oscar Isaac disse que Cavaleiro da Lua é como o início de algo novo dentro do MCU.

Cavaleiro da Lua se parece com o primeiro Homem de Ferro

“Meu filme favorito da Marvel ainda é o primeiro Homem de Ferro. Ele se destaca entre os outros de alguma forma e o trabalho do Robert Downey Jr. é incrível.”

“Ele é o destaque em todas as cenas em que aparece. Também é um filme muito maduro, o que é confuso, porque é o primeiro. Eu gosto muito disso.”

“Cavaleiro da Lua teve uma abordagem semelhante, porque é como se estivéssemos construindo uma coisa do zero. Faz parte do mesmo universo, mas não da mesma narrativa.”

“Esse personagem não está conectado a nada dentro dessa realidade. Seja da Marvel ou não, ele só está lidando com seus próprios problemas.”

Cavaleiro da Lua chega ao Disney+ em 30 de março de 2022. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.