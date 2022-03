Astro de Cavaleiro da Lua promete herói diferenciado: “Assustador”

Cavaleiro da Lua está chegando ao Disney+ e parece que veremos uma série bem diferente das anteriores da Marvel do MCU. Ao menos é o que indica Oscar Isaac.

O astro (via ScreenRant) falou um pouco do que podemos esperar do seriado, abordando o tom, que mistura comédia e ação, com um protagonista de múltiplas personalidades: dentre elas Steven e Marc.

“Bem, eu acho que a história é muito ligada ao ponto de vista do protagonista. Significa que você está apenas na pele desse cara, e você está vendo as coisas acontecerem. Você está experimentando assim como ele está experimentando. Então, há algo assustador nisso”, apontou Oscar Isaac.

“Acho que Steven, em particular, tem um senso de humor diferente do que vimos. Acho que a Marvel, em particular, fez um trabalho incrível ao combinar ação e comédia de uma maneira tão boa. E eu pensei com Steven, havia uma chance de fazer um tipo diferente de comédia do que vimos de alguém que não sabe que é engraçado, não sabe que está sendo engraçado. E isso foi realmente emocionante. E então encontrar o contraponto disso com Marc, de certa forma inclinando-se um pouco para o estereótipo do vigilante torturado e sombrio, mas o que o torna tão especial é que ele tem esse pequeno inglês vivendo dentro dele”, continuou o ator.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

