Astro de Cavaleiro da Lua quase desistiu da série por causa de Star Wars

Oscar Isaac vive o Cavaleiro da Lua na série do Disney+, mas antes disso ele interpretou Poe Dameron em Star Wars. O ator revelou ter ficado receoso em aceitar o papel na série da Marvel por conta do tempo dele na galáxia muito, muito distante.

Isaac disse que queria voltar para papéis menores, mas acabou gostando do papel do protagonista de Cavaleiro da Lua.

“Eu hesitei tanto. Demais”, disse Isaac ao THR. “Eu estava tipo, ‘Finalmente saí de um longo tempo como parte do universo Star Wars’, o que eu adorava fazer, mas definitivamente tomou muito do meu tempo”.

“Eu queria fazer mais estudos de personagens e filmes menores. Mas isso apareceu para mim, e meu instinto no começo foi, ‘Isso provavelmente não é a coisa certa a fazer’. Mas havia algo sobre o personagem Steven que estava falando um pouco comigo”, continuou Oscar Isaac.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.