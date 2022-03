Astro de Outlander abre o jogo sobre filmagens “perturbadoras”

Outlander finalmente retornou com novos episódios, depois de anos em hiato, em razão da pandemia de COVID-19.

Originalmente, as filmagens aconteceriam em maio de 2020, mas foram adiadas para fevereiro de 2021. Sam Heughan, que interpreta Jamie na série, disse ter sido estranho retornar ao personagem depois de tanto tempo.

“Parece que você está neste mundo pós-apocalíptico, mas para ser honesto, uma vez que você entra no set, você se sente tão sortudo por poder trabalhar e ser mantido seguro e, esperançosamente, fornecer algum entretenimento.”

“Os primeiros dias de filmagem foram meio perturbadores”, disse ele à Men’s Health. Vale lembrar que eles gravaram a temporada anterior em abril de 2019.

Astro de Outlander diz que série pode continuar sem Jamie

Outlander gira em torno do relacionamento entre Jamie e Claire, mas não é garantido que ele chegue vivo até o fim da série. Sam Heughan, que interpreta o personagem, disse que o seriado pode continuar sem ele.

O ator disse saber como a história termina, visto que a autora Diana Gabaldon revelou o que acontecerá, então pode ser que vejamos um trecho da série sem ele.

“Diana Gabaldon tem tantos outros livros, como a série Lord John, e ela está escrevendo uma prequela de Outlander sobre os pais de Jamie”, disse o ator. “Então com certeza consigo enxergar Outlander sem mim”.

Sam acrescentou ao The Times: “Diana Gabaldon tem todo esse mundo em sua cabeça, e como ela amarra todas essas pontas soltas eu não tenho ideia”.

Provocando os fãs acerca da sexta temporada, o ator explicou que há muita coisa acontecendo na América do Norte do século 18 com a Guerra Revolucionária se aproximando.

Outlander já exibe a sexta temporada. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

