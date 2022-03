Astro de Outlander diz que série pode continuar sem Jamie

Outlander gira em torno do relacionamento entre Jamie e Claire, mas não é garantido que ele chegue vivo até o fim da série. Sam Heughan, que interpreta o personagem, disse que o seriado pode continuar sem ele.

O ator disse saber como a história termina, visto que a autora Diana Gabaldon revelou o que acontecerá, então pode ser que vejamos um trecho da série sem ele.

“Diana Gabaldon tem tantos outros livros, como a série Lord John, e ela está escrevendo uma prequela de Outlander sobre os pais de Jamie”, disse o ator. “Então com certeza consigo enxergar Outlander sem mim”.

Sam acrescentou ao The Times: “Diana Gabaldon tem todo esse mundo em sua cabeça, e como ela amarra todas essas pontas soltas eu não tenho ideia”.

Provocando os fãs acerca da sexta temporada, o ator explicou que há muita coisa acontecendo na América do Norte do século 18 com a Guerra Revolucionária se aproximando.

Outlander tem data para estreia de novos capítulos no Star+

Outlander chega com a sexta temporada no Brasil antes que o esperado. A série ganha novos episódios a partir de 9 de março no Star+.

Antes, Outlander tinha uma diferença de lançamento entre a exibição original nos Estados Unidos e para o Brasil. O seriado costuma também ganhar os episódios na Netflix, mas apenas depois da transmissão de toda temporada.

Com o Star+, o lançamento é bem próximo com os Estados Unidos. Por lá, a sexta temporada de Outlander chega em 6 de março – assim, a diferença é de apenas 3 dias.

Possivelmente, por conta desta diferença, o Star+ lança capítulos semanais da sexta temporada de Outlander. A Netflix ainda não tem previsão para esses novos episódios.

Outlander lança a sexta temporada no Brasil em 9 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

