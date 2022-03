Astro de The Last Kingdom admite que série afetou sua vida pessoal

A quinta e última temporada de The Last Kingdom já estreou na Netflix e Mark Rowley, que interpretou Finan, refletiu sobre a jornada do personagem dele e como o seriado afetou a sua vida.

O ator disse que a série mudou a vida dele de várias maneiras, especialmente no que diz respeito às amizades que fez durante esse período.

“Provavelmente a maior mudança são os amigos. Os amigos que fiz neste trabalho são para a vida toda. Então essa é a maior coisa com certeza”, revelou Rowley.

“Essas pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo tiveram um efeito tão profundo em mim como pessoa e definitivamente me ajudaram no trabalho, porque definitivamente me tornei um ator muito melhor”, continuou o ator.

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio, como citado antes.

O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos.

Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

The Last Kingdom tem cinco temporadas na Netflix. A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada.