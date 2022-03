Astro de The Last Kingdom sobre filme que encerra série: “Exausto” e “emocionado”

Seven Kings Must Die, novo filme em desenvolvimento pela Netflix, dará continuidade à série The Last Kingdom, que chegou ao fim recentemente com o lançamento de sua quinta e última temporada.

Ainda não sabemos muito sobre a novidade, mas Alexander Dreymon, ator de Uhtred de Bebbanburg, falou um pouco mais sobre a continuação da história.

Em seu Instagram, Dreymon postou um vídeo em sua página agradecendo a todos no último dia de gravação, enquanto estava do lado de fora de seu trailer.

Ele diz: “Esse é o fim de [The Last Kingdom], de Seven Kings Must Die e de Uhtred, filho de Uhtred. Como você pode ver, estou um pouco fora disso, exausto e sobrecarregado. Muita gratidão por todos que nos levaram a este ponto… nosso elenco equipe, Carnival Films, NBC e, claro, todos vocês. […] Eu me sinto tão sortudo por ter vivido meio período na pele de Uhtred por tantos anos. Do fundo do meu coração, obrigado a todos.”

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio. O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos. Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada. Todas as temporadas de The Last Kingdom estão disponíveis na Netflix.