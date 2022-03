Astro de The Vampire Diaries é o novo Capitão Kirk de Star Trek; veja

Ator conhecido por The Vampire Diaries, Paul Wesley será o Capitão Kirk em Star Trek: Strange New Worlds, uma nova série.

Foi até mesmo divulgada uma imagem do astro de The Vampire Diaries como Capitão Kirk. A imagem veio pelo Paramount+, o serviço de streaming que lançará Star Trek: Strange New Worlds.

Confira a imagem abaixo.

Personagem icônico

O Capitão Kirk é um personagem icônico da cultura pop, tendo sido originalmente interpretado por William Shatner. O ator Chris Pine assumiu o papel no cinema.

É esperado que o Capitão Kirk de Paul Wesley tenha destaque apenas na segunda temporada de Star Trek: Strange New Worlds.

A primeira temporada ainda nem começou, tendo lançamento previsto para 5 de maio.

Star Trek: Strange New Worlds é uma série derivada de Star Trek: Discovery, e também conta com Ethan Peck como Spock, o maior aliado do Capitão Kirk.

Como mencionado anteriormente, Star Trek: Strange New Worlds chega em 5 de maio no Paramount+.